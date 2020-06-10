بعد الضجة.. الحكومة تصدر بيانًا “واثقًا” من خطوة الاستقطاعات: 73% استلموا كاملًا.. وهذه خطتنا

2020/06/10 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت الحكومة العراقية، بيانًا بشان ضجة الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، فيما بينت أن خطوتها ضمن سياق “العدالة”، فيما كشفت عدم تسليم أكثر من 40 ألف شخص من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين رواتبهم.وقالت الاعلام الحكومي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استلم 1,786,771 متقاعدًا اليوم رواتبهم كاملة بدون أي […]

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