2020/06/10 | 20:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يرحب باستئناف محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا ويدعو للتعجيل بوقف القتال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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