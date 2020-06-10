إلى الذين ينهضون و يستفيقون : لكي نتحرّر حقّا ، ثمّة حاجة إلى العلم و القيادة - شادي الشماوي

2020/06/10 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 651 ، 8 جوان 2020https://revcom.us/a/651/it-takes-science-and-leadership-to-truly-get-free-en.htmlهذا المقال موجّه بصفة خاصة إلى الذين رفعوا رؤوسهم عن حقّ و هم يتصدّون لجرائم القتل التي ترتكبها الشرطة و لإضطهاد السود بصورة أعمّ ......





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