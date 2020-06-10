مسارات التحرر في الفلسفة المعاصرة - زهير الخويلدي

2020/06/10 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي استهلال:" التحرر هو فعل التحرير، بأن يصير المرء حرا.



وهكذا ، فإن التحرر يكمن في عملية إعطاء شخص ما أو اكثر حق التصرف في مصيره على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي"لقد سعى الفكر الفلسفي الى التمييز بين الحرية والتحرر على مستوى التصور النظري والممارسة العملية وربط الحرية بالقيمة والمعطى والمعنى والهدف بينما حصر التحرر في الجهد والمسار والعمل والكفاح.



لقد أنزلت الفلسفة المعاصرة ......





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