نائب عن الصادقون لـ”العهد”: لا نثق بالفريق العراقي المفاوض مع الجانب الاميركي

2020/06/10 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون عبد الأمير تعيبان، اليوم الاربعاء، ان البرلمان صوت بالإجماع برفض قانون الاقتراض الخارجي.و اكد التعيبان في حديث متلفز لقناة “العهد” ، “هناك احباط من عمل الحكومة الحالية وهناك فوضى وعدم استقرار في كثير من المحافظات وعلى الكاظمي استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين قبل قيامه بقطع رواتب […]

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