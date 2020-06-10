2020/06/10 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار اولمبي دولي بترشيح اميرة سعودية لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار اولمبي دولي بترشيح اميرة سعودية لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار اولمبي دولي بترشيح اميرة سعودية لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).