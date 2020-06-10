صادقون تثمن مبادرة شبكة الإعلام لمواجهة كورونا

2020/06/10 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّنت كتلة صادقون النيابية اليوم الأربعاء، المبادرة الإعلامية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، التي أطلقها مجلس أمناء شبكة الإعلامي العراقي.

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