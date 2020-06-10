ميسان تسجل 34 اصابة و4 وشفاء 5حالات

2020/06/10 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها اربع وثلاثين أصابة بفيروس كورونا.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 34 اصابة و 5حالات شفاء، مشيرا إلى الإصابات موزعة على مناطق ( الماجدية ، حي الحسين ، حي الرسالة ، اضافة الى ناحية الكحلاء ، قضاء الميمونة ) وبين أن عدد النماذج المفحوصه 277 نموذجا، […]

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