واسط: اخماد حريق اندلع بغرف عزل مصابي كورونا بمستشفى النعمانية

2020/06/10 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، حريقا نشب في غرف عزل المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى النعمانية العام شمال المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث بدون خسائر بشرية"، فيما لم تبين حجم الخسائر المادية التي خلفها الحادث.

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