2020/06/10 | 20:58 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد استنكر النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاربعاء، ماقامت به الحكومة بحق شريحة المتقاعدين، مبينا ان الكاظمي ارتكب اول خطأ باستقطاعه جزء من رواتب المتقاعدين.
وقال الكروي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رواتب المتقاعدين والموظفين خط احمر لايمكن فرض اي استقطاعات عليها مهما كانت ظروف البلاد المالية، وان ما قامت به الحكومة من […]
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وقال الكروي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رواتب المتقاعدين والموظفين خط احمر لايمكن فرض اي استقطاعات عليها مهما كانت ظروف البلاد المالية، وان ما قامت به الحكومة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكروي: الكاظمي ارتكب اول خطأ باستقطاعه رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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