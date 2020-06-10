الكروي: الكاظمي ارتكب اول خطأ باستقطاعه رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استنكر النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاربعاء، ماقامت به الحكومة بحق شريحة المتقاعدين، مبينا ان الكاظمي ارتكب اول خطأ باستقطاعه جزء من رواتب المتقاعدين.وقال الكروي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رواتب المتقاعدين والموظفين خط احمر لايمكن فرض اي استقطاعات عليها مهما كانت ظروف البلاد المالية، وان ما قامت به الحكومة من […]

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