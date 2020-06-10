تسجيل ٤٥ اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية

2020/06/10 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الديوانية اعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، تسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت مديرة الصحة لمياء الحسناوي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بعض النتائج المختبرية اكدت وجود ٤٥ اصابة موجبة جديدة بفيروس كورونا”.وشددت الحسناوي على ضرورة “الالتزام بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي من اجل تلافي حدوث اصابات جديدة بالوباء العالمي”.انتهى 25ف

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