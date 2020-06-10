بالأرقام.. بيان حكومي حول عدد الذين استلموا رواتبهم باستقطاع ومن دونه وبنود الإصلاح الاقتصادي

2020/06/10 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصدرت الحكومة المركزية، اليوم الأربعاء، بيانا توضح من خلاله بالارقام عدد المتقاعدين الذين استلموا رواتبهم باستقطاع ومن دونه، فيما حددت بنود الإصلاحات على سلم الرواتب التي تعتزم تنفيذها.أدناه نص بيان الحكومة: استلم 1,786,771 متقاعدًا اليوم رواتبهم كاملة بدون أي استقطاعات لأنها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يستلم راتبا […]

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