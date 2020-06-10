2020/06/10 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتخطى حاجز الـ15 الف اصابة بكورونا في التحديث الوبائي للشرق الاوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخطى حاجز الـ15 الف اصابة بكورونا في التحديث الوبائي للشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتخطى حاجز الـ15 الف اصابة بكورونا في التحديث الوبائي للشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).