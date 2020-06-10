الفلكيون الأوروبيون يرصدون ولادة نجوم فتية بالقرب من الشمس

2020/06/10 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعقب الفلكيون الأوروبيون لأول مرة مراحل أولى لتشكل نظام نجمي ثلاثي في كوكبة “أوفيوتشوس” واستطاعوا رصد “أجنة” نجومه.ونشروا نتائج بحثهم العلمي في مكتبة arXiv العلمية الإلكترونية.وقالت عالمة الفيزياء الفلكية في معهد “ماكس بلانك” للفيزياء خارج الأرض، أريا ماوريرا ” إن أرصادنا أكدت وجود 3 نجوم ناشئة داخل الجرم الفضائي المذكور.كما […]

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