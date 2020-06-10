أحدث وأكبر حزمة عقوبات أميركية في طريقها للتوقيع: فصائل عراقية “ستعلن الإفلاس”.. ووزارة الداخلية على “المجهر”!

2020/06/10 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر اعلامية، معلومات عن حزمة العقوبات “القاسية” التي يحضر لها مجلس الشيوخ الاميركي ضد إيران، وإمكانية انعكاس اثارها على وزارة الداخلية العراقية واشتراط بعض الضمانات.وقال الاعلامي العراقي المقيم في الولايات المتحدة معن حبيب في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “مجلس الشيوخ الأميركي يعتزم توقيع حزمة عقوبات جديدة على ايران قريبا، […]

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