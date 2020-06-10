خبير قانوني: كان على البرلمان تشريع قرار عدم المساس برواتب الموظفين

2020/06/10 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، كان على البرلمان تشريع قرار عدم المساس برواتب الموظفين وينفذ من تأريخ إصداره.وقال حرب في حديث متلفز لقناة “العهد ” ، ان ” قانون التقاعد لم يحدد إعطاء الرواتب للمتقاعدين حسب جرمه او منصبه”.واضاف، ” كان على الحكومة اتخاذ صيغة قرار تخص الازمة المالية […]

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