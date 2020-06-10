الحكومة العراقية: أكثر من 43 الف شخص من رفحاء والمعتقلين السياسيين لم يستلموا رواتب

2020/06/10 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت الحكومة العراقية، الاربعاء، على استقطاع رواتب المتقاعدين، فيما أكدت أن أكثر من 43 الف شخص لم يستلموا رواتب رفحاء والمعتقلين السياسيين.

وقالت الحكومة في منشور على حسابها الرسمي في الفيسبوك، "استلم 1,786,771 متقاعدًا اليوم رواتبهم كاملة بدون أي استقطاعات لأنها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاعات، واستلم 73.55% من المتقاعدين رواتبهم التقاعدية بدون أي استقطاع"، مبينة أنه "يستثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاع".

وأضافت، ان "الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي وحماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات، ولم يستلم 30,975 شخصا رواتب محتجزي رفحاء، وتم الطلب منهم مراجعة مؤسسة السجناء السياسيين واثبات انهم يقيمون في العراق، ولم يستلم 13,210 من المعتقلين السياسيين راتبهم التقاعدي لأنهم يستلمون رواتب ثانية كموظفين في الدولة العراقية".

وتابعت، أن "الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل: رواتب كبار موظفي الدولة، ازدواج الرواتب، (الموظفين الوهميين)، الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق".

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