ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في الديوانية الى 96 اصابة خلال 24 ساعة

2020/06/10 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

سجلت الديوانية، مساء اليوم الاربعاء، 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد ا...





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