المالية النيابية: الدولة تفقد 10 مليارات سنويا بسبب الفساد في المنافذ الحدودية

2020/06/10 | 21:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجو، الاربعاء، بان العراق يفقد 10 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في منافذه الحدودية.وقال كوجر لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “التقديرات التخمينية تشير الى ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية تتراوح من 12-16 مليار دولار سنويا لكن ما يصل الى خزينة الدولة اقل من

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