المديرية العامة للتقاعد توضح الاستقطاعات تمت بناءا على قرار مجلس الوزراء

2020/06/10 | 21:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نوضح للمتقاعدين بأن تم استقطاع نسبه من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في ١/٦/٢٠٢٠وحسب النسب التاليه:

المتقاعد الذي راتبه ٥٠٠ ألف بالشهر غير مشمول بالاستقاع

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٦٠٠ ألف مبلغ الاستقطاع ٦٠ ألف دينار

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٧٠٠ الف شهريا مبلغ الاستقطاع ٧٧...

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