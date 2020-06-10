2020/06/10 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن البدء باستقبال المرضى المصابين بفيروس الكورونا في مستشفى ميسان للطفل والولادة .وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق تم تحويل مستشفى الطفل والولادة في ميسان الى مركز رئيسي لعلاج الإصابات بفايروس كورونا، مشيرا إلى نقل جميع المرضى الراقدين، والمصابين بالفيروس في مستشفى الصدر العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل مستشفى الطفل في ميسان الى مركز رئيس للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل مستشفى الطفل في ميسان الى مركز رئيس للمصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).