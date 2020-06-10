كورونا يصيب قائد الشرطة السابق

2020/06/10 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصيب قائد نادي الشرطة السابق، حسين عبد الواحد، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر مقرب من عبد الواحد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “قائد فريق الشرطة السابق حسين عبد الواحد، اصيب بفيروس كورونا بعد التأكد من نتائج الفحوصات اليوم”.وأضاف أن “عبد الواحد شعر ببعض الالام خلال اليومين الماضيين خاصة مع وفاة […]

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