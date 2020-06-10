العتبة العباسية تباشر ببناء ردهة بسعة 32 سريرا لعلاج مصابي كورونا

2020/06/10 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العباسية، الأربعاء، مباشرتها بانشاء ردهة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في كربلاء المقدسة بواقع 32 سريرا.وقال مسؤول الشؤون الطبية في العتبة اسامة عبد الحسن لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “الملاكات الهندسية والفنية باشرت بالعمل لانشاء ردهة رابعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا ضمن مدينة الامام الحسين (ع) الطبية حيث تتكون من 8

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