السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

2020/06/10 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن حاجتها "الشديدة" لبلازما دم المصابين الذين شفوا من مرض فيروس كورونا المستجد، مناشدة من مضى على شفائه 14 يوما التبرع بالدم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها بحاجة "شديدة" الان الى بلازما دم المرضى الذين اكتسبوا الشفاء من فيروس كورونا من الذين تركوا المستشفى منذ اربعة عشر يوما.

واشار البيان الى ان مصرف الدم حاليا لايوجد فيه اي بلازما دم، منوهة الى انه بامكان المتبرعين التوجه الى مصرف الدم في السليمانية يوميا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.

وباشرت وزارة الصحة العراقية، بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى فيروس كورونا بتقنية نقل البلازما.

وصدرت فتاوى من رجال دين الى المتعافين من كورونا، داعين اياهم بضرورة التبرع ومساعدة المصابين بالمرض بعد ان اثبتت الفحوصات نجاح تلك العمليات.

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