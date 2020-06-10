إعادة فتح حدود أوروبا الخارجية تدريجيا مطلع يوليو

2020/06/10 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز.ويعود القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حكومة كل دولة على حدة، لكن بوريل ذكر […]

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