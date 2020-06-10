  ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا  في كربلاء الى 271

2020/06/10 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر طبي في صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المحافظة الى 271 بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ، بموازاة تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا .وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت […]

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