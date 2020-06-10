صحة الكرخ توضح تفاصيل الاصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/10 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاربعاء، الموقف الوبائي والتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة اين نيوز ، ان الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فيروس كورونا المستجد المعلنة اليوم جاء كالاتي:– الدورة/ ١٠ اصابات– ابو دشير/ ١١ اصابة– حي الجهاد/ ٨ اصابات– اليرموك/ ٥ اصابات– كرادة مريم/ ١ اصابة– الشعلة/ ١٨ اصابة– المنصور/ ٤ اصابات– القادسية/ ٢ اصابة– الحرية/ ١٩ اصابة– الاسكان/ ١ اصابة– حي الخضراء/ ١ اصابة-ابو غريب/ ٥ اصابات– الكاظمية/ ١٦ اصابة– المحمودية/ ٢ اصابة– الحارثية/ ٣ اصابات– الرحمانية/ ٣ اصابات-العطيفية/ ٤ اصابات– الطارمية/ ٢ اصابة– الطوبجي/ ٢ اصابة– الغزالية/ ٦ اصابات– البياع/ ٢ اصابة– الاعلام/ ٤ اصابة– حي الجامعة/ ١ اصابة– حي العدل/ ١ اصابة– حي العامل/ ٥ اصابة– چكوك/ ١ اصابة– سكنة جانب الرصافة/ ١١ اصابةواضافت ان الوفيات المسجلة اليوم جاءت كالاتي:– حي العامل/ محلة ٨٠٩/ زقاق١٦– ابو دشير/ محلة٨٥٦/ زقاق١٧– الكفاح/محلة٢٦/زقاق٧– الحرية/ محلة٥١٧/زقاق٥١-ابو دشير/محلة٨٥٤/زقاق٢٥– شهداء البياع/قرب جامع الكبيسي-الغزالية/محلة٦٥٠/زقاق٣٨

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