تسجيل 99 اصابة جديدة في ذي قار و 50 حالة شفاء

2020/06/10 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل 99 اصابة جديدة بكورونا ، و 50 حالة اكتسبت الشفاء التام .وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 99 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 50 حالة شفاء ، حسب نتائج الفحص المختبري […]

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