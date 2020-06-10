الكروي: الكاظمي ارتكب اول خطأ باستقطاعه رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 21:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

استنكر النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاربعاء، ماقامت به الحكومة بحق شريحة المتقاعدين، مبينا ان ال...

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