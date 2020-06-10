درجال يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الكفيل

2020/06/10 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وقعت وزارة الشباب والرياضة ، مساء الاربعاء، مذكرة تفاهم مع مستشفى الكفيل في كربلاء .وقال وزير الشباب عدنان درجال في تصريح لــــ ( المستقلة ) وقعنا “اثناء زيارتنا مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء ، بحضور المحافظ نصيف الخطابي مذكرة تفاهم “.وأوضح إن “المذكرة تضمنت […]

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