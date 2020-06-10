سرقات الحرامي مصطفى الكاظمي - حسين علوان حسين

2020/06/10 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين أقدمت حكومة الكاظمي اليوم الأربعاء 10/6/2020على سرقة ما نسبته 10-15% من الحقوق التقاعدية التي تزيد على 500 ألف دينار من كافة المتقاعدين في العراق و ذلك بجرة قلم عشوائية مخالفة للقانون و لأبسط ضوابط و سياقات العمل الحكومي الرشيد .



حكومة الحرامي الكاظمي أعادتنا إلى "ولاية بطيخ" التي يتحكم فيها قطاع الطرق من فارضي الأتاوات الأميين ! أقول من "الأميين" لأن هذه السرقة في وضح النهار للحقوق التقاعدية من م ......





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