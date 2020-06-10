2020/06/10 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتصريح متلفز ..العقابي : قرار الاستقطاعات ..خرق دستوري بدون سند قانوني وامر معيب ان تلتجأ الحكومة الى اضعف الفئات الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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