مصدر: الحكومة اعتمدت مبدأ العدالة وحماية ذوي الدخل المحدود وعدم شمولهم بأي استقطاعات

2020/06/10 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول عن اعتماد الحكومة مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي وحماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات.

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