بالوثيقة.. نقابة المحاسبين تعلق على استقطاع رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علقت نقابة المحاسبين والمدققين، اليوم الاربعاء، على استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين.وفي ادناه نسخة من الوثيقة التي تتضمن رأي النقابة:

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