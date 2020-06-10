الصحة العالمية : السعودية لم تتخذ قرارا بعد لتاجيل موسم الحج

2020/06/10 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".وأوضحت مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،الدكتورة داليا سمهوري في مؤتمر صحفي بالقاهرة ان قرار: مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.مشيرة الى أنه : في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.وأكدت سمهوري أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي فى العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي.مبينة ان هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية.وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن قرار سعودي قد يصدر قريبا ربما يتعلق بتخفيض كبير في أعداد الحجاج، لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

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