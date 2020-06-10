2020/06/10 | 21:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطل إحدى محطات الطاقة يتسبب بإنقطاع الكهرباء في معظم مناطق الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل إحدى محطات الطاقة يتسبب بإنقطاع الكهرباء في معظم مناطق الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل إحدى محطات الطاقة يتسبب بإنقطاع الكهرباء في معظم مناطق الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).