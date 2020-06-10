جهاز جديد يتحدى أحدث هواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة

2020/06/10 | 21:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد إحدى الشركات الناشئة الصينية قريبا لطرح هاتف متطور ورخيص الثمن، قد يصبح منافسا لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة ذات الفئة المتوسطة.وتبعا للتسريبات فإن شركة Blackview الصينية من المحتمل أن تستغل فعاليات التخفيضات السنوية 618 Midyear Shopping Festival لهذا العام، لتعلن عن هاتفها المنافس الجديد BV6300 Pro.وبسعر 199 دولارا فقط سيحصل هذا […]

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