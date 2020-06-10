“المعلومة” تنشر تفاصيل اجتماع احمد راضي ويونس محمود

2020/06/10 | 21:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تحصلت وكالة “المعلومة” على تفاصيل اجتماع النجم الدولي السابق احمد راضي ونظيره يونس محمود والذي عقد بينهما اليوم الأربعاء.وقال مصدر مقرب من الطرفين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “احمد راضي عرض على يونس محمود ان يكون في كتلته خلال الانتخابات المقبلة في الاتحاد العراقي لكرة القدم”.وأضاف ان “محمود رفض مقترح احمد […]

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