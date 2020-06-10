ادهم اسماعيل: تطبيق الحظر الشامل هو الحل للحد من انتشار كورونا

2020/06/10 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل ،اليوم الاربعاء، ان تطبيق الحظر الشامل هو الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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