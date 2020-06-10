شاهد: آلام نينوى تستغل تواجد “الرئيس”.. صوت امرأة موصلية يلاحق الكاظمي على جسر الحرية

2020/06/10 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كانت لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقعًا كبيرًا ومثيرة للاهتمام من قبل ابناء محافظى ترقى لأن تكون من اكثر المحافظات تضررًا خلال حرب تنظيم “داعش”.واستغل الموصليون تواجد رئيس الوزراء في مدينتهم لاطلاق صرخاتهم المستنجدة، لما تحتاجه هذه المحافظة من اهتمام استثنائي عقب الدمار الذي تعرضت له ومالاقته خلال احتلال التنظيم المتشدد […]

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