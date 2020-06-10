نائب عن الفتح لـ”العهد”: على الوفد المفاوض ان يستأنس براي المرجعية الدينية

2020/06/10 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، اليوم الاربعاء، ان الفريق التفاوضي منهم متجنسين بالجنسية الاميركية والفرنسية.وقال المياحي في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ” هناك حوار بين الكتل السياسية لبحث خطورة الوفد التفاوضي مع اميركا”.واضاف ، ” على الوفد المفاوض ان يستأنس براي المرجعية الدينية ومختلف الكتل السياسية “.[…]

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