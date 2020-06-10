2020/06/10 | 22:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه حكومي بتسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه حكومي بتسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه حكومي بتسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).