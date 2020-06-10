الهجرة والمهجرين تدعو النازحين العائدين إلى غلق ملفاتهم

2020/06/10 | 22:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين دعت وزارة الهجرة والمهجرين/ فرع دهوك، العوائل العائدة إلى قضاء شنكال والمناطق التابعة له لغلق ملفات النزوح، وذلك لإستلام مستحقات العودة المقرر توزيها على العائدين لمناطقهم من قبل الحكومة العراقية.هذا وتحدث “محمد الببواتي” مسؤول الإعلام والعلاقات في وزارة الهجرة والمهجرين فرع دهوك لـ “ايزيدي 24″، وقال “أننا في الهجرة …

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