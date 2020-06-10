2020/06/10 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، الاربعاء (10 حزيران 2020)، من ذهاب البلاد إلى المجهول في حال بقى إداء الحكومة بهذا الشكل.

وقال عواد خلال استضافته في برنامج (إقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "إداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الشكل سيجر البلاد إلى المجهول".

وبشأن قرار الامين العام لحركة العصاب الخاص باغلاق المقار، أشار عواد الى أن "هناك بعض الناشطين، الذين يرتادون السفارة الاميركية ويقبضون الدولارات منها ويتلقون التخطيط لجر محور المقاومة ومن ضمنها العصائب لمواجة الشعب العراقي، ولذلك اغلقنا مكاتب الحركة في المحافظات واوصلنا المعلومات التي لدينا إلى باقي فصائل المقاومة".

واضاف أن "هؤلاء النشطاء يستغلون الوضع العام لتأليب الرأي العام لخلق الفوضى في البلاد، مقابل مردود مادي يستلمونه من السفارة الامريكية"، مبينا أن " احد وسائل الضغط الاميركي على العراق استغلال الغضب في الشارع".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

علقت الحكومة العراقية، الاربعاء، على استقطاع رواتب المتقاعدين، فيما أكدت أن أكثر من 43 الف شخص لم يستلموا رواتب رفحاء والمعتقلين السياسيين.

وقالت الحكومة في منشور على حسابها الرسمي في الفيسبوك، "استلم 1,786,77

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الاربعاء، إن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الاميركية من البلاد.

وذكر محمد البلداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب سبق و

بغداد اليوم _ بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، أن تعمل حكومته بكل قدراتها لايجاد حل دائم لملف النازحين في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الكاظمي زار اليوم ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن صادقون يحذر من الذهاب إلى المجهول في حال بقى إداء الحكومة بهذا الشكل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن صادقون يحذر من الذهاب إلى المجهول في حال بقى إداء الحكومة بهذا الشكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).