إيران تتحرك لإغلاق وسائل إعلام بينها باللغة العربية

2020/06/10 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةرجح مسؤول إيراني الأربعاء أن تعمد طهران إلى غلق عدة قنوات تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية تبث بلغات مختلفة، نتيجة نقص التمويل والديون المتراكمة بذمتها.وقال مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للشؤون الدولية بيمان جبلي إن القرار قد يشمل قنوات مختلفة من بينها "العالم"، التي تبث باللغة العربية، وقناة برس تي في" باللغة الإنكليزية، بسبب "ديون بالعملة الأجنبية".ونقل موقع "إيران إنترناشينال" عن جبلي قوله إن السلطات قررت في وقت سابق إغلاق "راديو دري"، بعد أربعين عاما من العمل في العاصمة الأفغانية "كابول" بسبب الديون.وأضاف أنه في الأشهر الخمسة الماضية، لم يتم تخصيص أي مبالغ بالعملة الأجنبية بـ"الدولار أو اليورو أو الدرهم أو الدينار" لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.وفي السياق، تابع جبلي أن حكومة حسن روحاني رفضت "عمدا" تخصيص أموال لهذه الشبكات.وقال: "تراودنا شكوك بأن هذا التجاهل قد يكون مقصودا، من أجل الضغط على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، عبر إغلاق القنوات الدولية التابعة للجمهورية الإسلامية".وتعاني طهران من أزمة اقتصادية خانقة منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها العام الماضي، مما تسبب في فقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام العملات الأجنبية.

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