الكاظمي: لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية


الكاظمي: لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية
2020/06/10 | 22:09 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/

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