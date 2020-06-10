مقتل قيادي بارز بداعش الارهابي في “المطيبيجة” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/10 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن مقتل قيادي بارز في قصف لطيران الجيش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع طيران الجيش نجحت في استهداف قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي في عمق حوض المطيبجة على الحدود بين ديالى وصلاح […]

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