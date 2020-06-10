توضيح حكومي بالتفاصيل عن استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

2020/06/10 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، بتسلم أكثر من مليون وسعمائة الف متقاعد اليوم رواتبهم كاملة من دون أي استقطاعات كونها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يتسلم راتبا اقل من ٥٠٠ الف دينار شهريا من أي استقطاعات.

وقال المصدر في توضيح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأساس لبرنامجها الإصلاحي، مما يعني حماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات"، موضحا أن " 1,786,771 متقاعدًا تسلموا رواتبهم كاملة بدون أي استقطاع، اي أن 73.55% من المتقاعدين تسلموا رواتبهم التقاعدية بلا استقطاع".

وأوضح أن "قرار الاستقطاع استثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاع"، لافتا الى ان "الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل رواتب كبار موظفي الدولة وازدواج الرواتب، والموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، و رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق".

وبين المصدر، ان "30,975 شخصا لم تسلموا رواتب محتجزي رفحاء، وتم الطلب منهم مراجعة مؤسسة السجناء السياسيين واثبات انهم يقيمون في العراق، منوها على ان " 13,210 من المعتقلين السياسيين لم يتسلموا راتبهم التقاعدي لأنهم يستلمون رواتب ثانية كموظفين في الدولة العراقية".

وتسلم المتقاعدون في العراق اليوم رواتبهم التقاعدية بعد تأخير عدة ايام، فيما استقطعت منها ١٠-١٥٪ من الراتب الكلي.

وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في وقت سابق اليوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي "لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي، وذلك على خلفية اجراءات الاستقطاعات التي مست رواتب المتقاعدين العراقيين اليوم.

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