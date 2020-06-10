بالصور: بعد الأنبار.. احتفاء بنجاح زراعة الفستق الحلبي في بغداد.. وتطلع لإنعاش منتج مردوده المالي مرتفع

2020/06/10 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت صفحة مشاريع بغداد، صورًا مبشرة عن نجاح زراعة الفستق في إحدى المواقع بالعاصمة بغداد، وذلك بعد يومين من إعلان مماثل في محافظة الانبار.وكتبت صفحة مشاريع بغداد في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “نجاح زراعة أشجار الفستق و بدأت ثمارها بالظهور، في إحدى المواقع في العاصمة بغداد، بالتزامن مع نجاح زراعتها في […]

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