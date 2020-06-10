إصابة كابتن نادي الشرطة السابق بفيروس كورونا

2020/06/10 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصيب قائد نادي الشرطة السابق، حسين عبد الواحد، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر مقرب من عبد الواحد في تصريح لوكالة أين، إن “قائد فريق الشرطة السابق حسين عبد الواحد، اصيب بفيروس كورونا بعد التأكد من نتائج الفحوصات اليوم”.وأضاف أن “عبد الواحد شعر ببعض الالام خلال اليومين الماضيين خاصة مع وفاة شقيقته”، مشيراً إلى أن “عبد الواحد سيخضع للحجر الصحي حتى يشفى تماماً”.تجدر الإشارة الى ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع انحاء العراق، بلغ اليوم 1146

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